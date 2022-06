Yize leli cala lihlehlisiwe, sisazolalelwa isicelo sebheyili somsolwa oyedwa uMnuz Sipho Mkhatshwa ngomhla ka 7 Julayi uma esethole abameli abasha.

UMkhatshwa ongumsolwa wokuqala kuleli cala ubevele kule nkantolo ngesonto eledlule nokuyilapho alaxazwa khona abameli bakhe, yama kanjalo indaba yakhe yesicelo sebheyili.

We are outside the Nelspruit Magistrate Court for the court appearance of the 4 accused kidnappers and murderers in the #HillaryGardee case. #JusticeForHillaryGardee pic.twitter.com/MiQheldTIu