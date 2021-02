Sekuvele ukuthi lihoxisiwe icala “lokudlwengula” ebelibhekene noDJ Fresh no-Euphonik kulandela ukuthi abashushisi belichithile leli cala ngenxa yokungahlangani kokubafakazi.

Esitatimendeni esikhishwe yilabo DJ ngokuhlanganyela izolo ebusuku, bamemezele ukuthi icala labo lichithiwe enkantolo kanti basamile ekutheni abakwazi lokhu abebesolwa ngakho.

“Siyajabula ukunazisa ukuthi emuva kokuqoqwa kobufakazi ngesikhathi kuphenywa izinsolo ebezibhekiswe kithina, iNhloko yabashushisi ilichithile leli cala ngezizathu zokuhlangani kobufakazi,” kufundeka isitatimende.

Baphinde babonga izihlobo, abangani nethimba labo labameli ngokubeseka kulesi sikhathi.

Baqhube bathi: “Idokodo libhalwe ukuthi ’NOLLE PROSEQUI. Njengoba sasishilo phambilini, zingamampunge lezi zinsolo futhi kuyasikhathaza ukuthi kungasatshenziswa isihlava esibucayi njengalesi (GBV) ukulwisana nathi.”’

Laba baklwebhi bamapuleti bebesolwa ngokudlwengula nokunika izidakamizwa owesifazane nabanye abathathu, eminyakeni eyishumi edlule.

