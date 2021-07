UNGQONGQOSHE wezokuThutha kuzwelonke, uMnuz Fikile Mbalula, wethule ihlandla lokuqala lohlelo lokusebenza komthetho ochitshiyelwe okuthiwa kuhloswe ngawo ukugqugquzela ukulandelwa kwemigomo yokushayela emigwaqeni yakuleli, obizwa nge-Administrative Adjudication of Road Traffic Offences (Aarto).

Lo mthetho, ochitshiyelwe ngo-2019, unohlelo lokuthathwa kwamaphuzu ezincwadini zokushayela kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje kulabo abazotholakala beshayela budedengu. Kwamenyezelwa ukuthi uzoqala ukusebenza kuleli ngoJulayi 1, 2021. Ekhuluma esithangamini nabezindaba ebesibanjwe ngohlelo lwezobuchwepheshe izolo, uMbalula uthe ukufakwa kwawo ngokuphelele kuzothatha amahlandla amane ukuze umphakathi ufundiseke ngokusebenza kwawo kuphinde kwakhiwe nengqalasizinda yezobuchwepheshe ezosetshenziswa.

“Kumele sikhumbule ukuthi i-Aarto yenzelwe ukusindisa impilo yabantu emigwaqeni. Uma ulandela yonke imigomo yomgwaqo, akumele ukhathazeke. Senza isithembiso sokubopha bonke abaphula imithetho yomgwaqo nokuqinisekisa ukuthi abantu bafika bephephile lapho beya khona uma besebenzisa umgwaqo,” kusho uMbalula.

Uthe ihlandla lokuqala lalo mthetho ochitshiyelwe, eliqale ngokusemthethweni izolo kuze kube wuSepthemba 30, 2021, kulona kuzobe kunyuswa izizinda zokuqopha amacala okuphulwa komgwaqo zisabalale izwelonke nokulungisa izinhlelo zobuchwepheshe ezizosetshenziswa. Uthe kuleli hlandla, uMnyango wezokuThutha uzokwenza nemikhankaso ezofundisa umphakathi ngalo mthetho kanti kuzophinde kuqhanyukwe nohlelo olusha lokukhokhwa kwezinhlawulo.

Ehlandleni lesibili, eliqala ngo-Okthoba 1, 2021 kuze kube uDisemba 30 nonyaka, lolu hlelo luzobe seluqala ludluliselwa komasipala abangu-67 kanti kuzobe sekukhona izizinda ezingu-18 kuzwelonke. Kuzokwenziwa nezinhlelo zohlaka oluzothatha izinqumo ngezinhlawulo emigwaqeni.

UMbalula uthe bonke omasipala bazobe sebenazo izinsiza zokusebenza zalo mthemtho phakathi kukaJanuwari noJuni wangonyaka ozayo. Uthe ngoJulayi uzoqala ukusebenza ngokugcwele lapho umshayeli ezobe esephucwa amaphuzu ezincwadini zakhe zokushayela uma kukhona ubudedengu abenzile, okungaholela ekuphucweni izincwadi uma enza amacala zingakapheli izinyanga ezintathu ephule lowo nalowo mthetho.

AARTO Act rollout will ensure that road infringes don't have to be a burden to SA courts. It will also see to driver rehabilitation programmes for habitual infringes.



