Owesifazane waya enkantolo efuna ibheke ukuthi noma kungekho okuyimali akufakile ekutheni umnotho wasekhaya ukhule kodwa ubemeseka, enza neminye imisebenzi yasekhaya engakhokhelwa.

UMnuz Javu Baloyi uthe lesi sigatshana somthetho siyashayisana nomthetho iConvention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) General Recommendations, ethi iminikelo yemali nokungeyona eyemali emshadweni, kufanele inikezwe isisindo esilinganayo.

“Izinhlaka zoMbuso kufanele ziqinisekise ukuthi abesifazane, ngenxa yokungalingani kwamandla okuxoxisana, ababi nokuvikeleka okuncane.