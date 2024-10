Lokhu kuza ngemuva kokuthi betholwe benecala lenkohlakala. Kuthiwa umama kaChidimma watshontsha umazisi womunye umuntu, ukuze abhalise ukuzalwa kwale ntokazi emnyangweni wezaseKhaya.

Kwenzeka konke lokhu-nje le ntokazi iseMexico iyomela izwe likayise iNigeria kokaMiss Universe.

BREAKING 💯

🇲🇽 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽

🇳🇬 🇳🇬 🇳🇬 🇳🇬 🇳🇬 🇳🇬 🇳🇬 🇳🇬

Miss Universe Nigeria Chidimma Vanessa Onwe is now Mexico City, Mexico

Start voting for her now , the voting site is now open. pic.twitter.com/SE5ZsYkNoW