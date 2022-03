KUTHUKE abaningi kuqubuka umlilo emahhovisi ka-ANC, iJanuary Che Masilela House, aseMbombela, eMpumalanga, namuhla.

Ngokwemibiko evela endaweni yesigameko, kusolwa owesilisa owaziwa njengobeyisosha loMkhonto weSizwe.

Lokhu kuvezwe yiPhini likaNobhala we-ANC kulesi sifundazwe, uLindiwe Ntshalintshali, ethi umsolwa ubonakele emahhovisi futhi akaqali ukufika namuhla ngoba nagesonto eledlule uke wafika enezikhalazo.

“Umsolwa uyaziwa, wayeyilungu le-MK kanti futhi ubonakele lapha namuhla ekuseni efuna usihlalo ngoba enezikhalazo. Ngingaqinisekisa ukuthi izikhalazo zakhe kazihlangene nombutho kodwa izinkinga ezibhekene naye ngqo,” kusho uNtshalintshali.

UNtshalintshali uthi abakalivuli icala kodwa ngoba umsolwa umuntu owaziwayo futhi kuyaziwa nalapho ahlala khona, kuzokuba lula ukumthola uma sebelubike emaphoyiseni udaba.

Uqhubeke wathi akekho olimele kulesi sigameko kanti abezicishamlilo kanjalo namaphoyisa, bakhona endaweni yesigameko.

JUST IN: ANC Mpumalanga offices in Mbombela on fire. The cause of the fire is not known yet. pic.twitter.com/PV6o0esC6r