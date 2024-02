Yize bakhona ababonise ukuluthanda loludaba, babodwa abalufanise nenhlamba njengoba izwe likhungethwe yizinkinga.

Abanye bancokole ngokuthi usefile uTintswalo ngoba ugule waphuthunyiswa emtholampilo, kodwa wangasizakala ngoba ugesi ungekho, unqanyulwe ngohlelo oluxake abaningi lokucishwa kukagesi okuhleliwe.

Tintswalo probably crossed rivers to get to school and couldn’t even study because of load shedding. Now many Tintswalo’s can’t go to varsity cos NSFAS isn’t what it used to be. The Tintswalo’s of SA will go to hospitals with no doctors or medication. When they finally graduate…