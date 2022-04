Nonkululeko Nhlapo

KUSHONE oyedwa kutholana phezulu abenhlangano elwa nabokufika abangenazimvume nobugebengu, i-Oparation Dudula ePimville belwa nabokufika eSoweto.

Ngokusho kwale nhlangano, bebehambele kule ndawo izolo beyohlola imibiko yokwebiwa kwamakhebula kagesi. Bathi bafike bahlaselwa ngabokufike abebehlome bephelele.

Bayisithupha abaphuthunyiswe esibhedlela iBaragwanath ngenxa yokulimala.

Umholi wale nhlangano, uMnuz Nhlanhla “Lux” Dlamini ubhale enkundleni iTwitter ukuthi bahlaselwa ngabokufika, oyedwa wabo udutshulwe wafa endaweni yesigameko, abanye abahlanu baphuthunyiswe esibhedlela.

South Africans(#OperationDudula) got shot at with AK47 and R5s in Soweto by Zimbabweans and Sotho nationals



Where's SA Media?



SAPS SANDF President Cyril Ramaphosa Dudula Malema #KZNFloods2022 Shoprite #Looting #VoetsekANC#VoetsekEFF Bheki Cele #PutSouthAficansFirst