INCWADI: What happens on vacation

UMBHALI: Jo Watson ABASHICILELI: Headline eternal UMHLAZIYI: Mpume Nzimande

BAPHENDUKA izithandani ngemuva kweholidi ekubeni bebeyinkukhu nempaka ngaphambi kwalokho. Kuba wuginqigonqo phakathi kukaMargaret noJagger ngesikhathi beseholidini ekubeni bebengahoshelani emsebenzini. Bobabili bayizintatheli ezisebenzela inkampani eyodwa ekhiqiza amaphephandaba. Kepha kusa ngokunye kubo sebewina umncintiswano lapho beklonyeliswa ngeholidi eliya eZanzibar.

UMargaret uhamba nonina ongumfelokazi onomzwangedwa. Kanti uJagger uthatha uyise ngenhloso yokumshayisa ngomoya. Kushintsha konke uma izintatheli sezifika eZanzibar. Zehla kamnandi iziphuzo kanti sebeqala ukuvuleka amehlo ngoba basendaweni entsha lapho bengazi khona muntu. Kuphela ukuxabana futhi baxoxa kahle baze bancokolisane. Uyazibuza uMargaret ukuthi ngabe ugula ngekhanda uma efikelwa yimizwa egijimisa igazi uma ebuka uJagger? Kanti uyabitoza noJagger, usecwebisa amehlo njalo uma ebuka izinqe zale ntokazi. Akazi umlisa ukuthi uzoqala kuphi uma ezibika futhi uyesaba ukuthi bazoxabana kakhulu kunakuqala. UJagger uyadideka ngoba akazi noma kulokoza inhlansi yothando noma yinkanuko? Bagcina behluleka ukuzibamba, bavele bavumele ukulawulwa yimizwa baze babe yiziswambithi. Kuqhasha ubhodisi, okulandelayo usuyazibonela nawe ukuthi uvuthondaba luthini.

Ngakolunye uhlangothi abazali babo abafike nabo bathola ithuba lokududuzana kanti izingane zabo zidlala imidlalo yabadala ngapha. Kuba yinkilayitheka uma bobabili sebeyetshisa indaba. Ngemuva kwesikhathi kuphenduka inhlekelele yencithakalo uma sekushada abazali. Ngabe sebehlobene? Ngabe okwenzeka uma useholidini kusala lapho noma cha? UJo uyithake ngamancoko, nemikhuba futhi imnandi incwadi, ethi What happens on vacation. www.jowatsonwrites.co.uk INCWADI: The Revolting truth.. working environment is a place you’d love to hate

UMBHALI: Bongi Malishe ABASHICILELI: New Voices Publishing UMHLAZIYI: Mpume Nzimande

KUKHONA abantu ababikelwayo uma bevuka, behlela ukuya emsebenzini. Umuntu afikelwe wukwesaba nezinyembezi ngenxa yokuthi uyazi ukuthi akumnandi emsebenzini. UBongi Malishe, umbhali wencwadi ethi The Revolting truth, working environment is a place you’d love to hate, uxwayisa abantu abahlukumeza abanye emsebenzini. Ugxeka amabhoklolo, izinhlebi, amaphixiphixi, izincelebane, abanomona, nabanezinhliziyo ezimbi abaxova ukuthula phakathi kwabanye. Ubalula ukuthi emsebenzini yindawo okumele kube nokuthula futhi kuboniswane kahle ngenhlonipho ngaphandle kokuthi abantu baxabane. Kujwayelekile ukuthi abantu bagule bahlaselwe ukhwantalala ngenxa yokuhlukumezeka emsebenzini. Muva nje, ohlelweni Uthando nesthembu, uMaYeni ubexoxela udokotela oweluleka ngokwengqondo nomphefumulo, mayelana nokungaphatheki kahle kwakhe emsebenzini.