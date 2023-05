Ku-Instagram, uZandie ubhale into eyela ecaleni kodwa wangaphumela obala ngalo.

Umbhalo wakhe uthi: Ngi scarce too much mawung’bona make a wish, angithi I am a shooting star 💫. Late lunch with my faves 😍🍷🍹🥃,Sanibonani e Gauteng……….Isikhathi sifikile ,Gods timing is everything, asihlangane khona but kukho konke okuzokwenzeka this coming week a lesson will be taught and it will be learnt ❤️🙏.

Kuleli sonto ufakazi wesibili woMbuso, uMthokozisi Thwala umbulwe izinqe wu-Advocate Zandile Mshololo, emveza njengofakazi ongenalo iqiniso.