Isidumbu sitholakale ezintatha ngaphansi kwenye yezimoto ebibhajwe kule ndawo.

Kubuye kwatholakala ingane edukile kule ndawo. U-Elias Mawela okhulumela amaphoyisa eGauteng unxuse abazali abalahlekelwe yingane, basondele ngaphambili njengoba isemaphoyiseni okwamanje.

[WATCH] Gauteng Police Commissioner General Elias Mawela says anyone, who has a relative who is missing following yesterday's explosion in the Joburg CBD, should report this to their nearest police station.#Newzroom405 pic.twitter.com/gMtxPEPZ2J