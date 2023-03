Kusabalale nama-video ezinkundleni zokuxhumana, lapho izinkumbi zabantu bezibonakala zihamba zicula izingoma zomzabalazo. Babe sebemiswa amaphoyisa ebahlakaza esebenzisa isisi, khonamanjalo kuzwakale nokuqhuma kwesibhamu.

UDkt Mbuyiseni Ndlozi ongomunye wabaholi be-EFF ufake ivideo ezinkundleni zokuxhumana ebonisa amaphoyisa aseGoli edubula ebhekise kubantu ababhikishayo.

Police are shooting at unarmed and peaceful demonstrators of the #NationalShutdown #PoliceBrutality undermining the right to protest! pic.twitter.com/AgrCTwRsAK

WATCH: Skirmish in central Johannesburg as heavily armed police throws what looks like a stun grenade at protestors who heeded the call for a national shutdown by the EFF. pic.twitter.com/sDp5a6AKWg