Izitshudeni zaseDUT beziyingxenye yezitshudeni ezingu-59 eziphuma emanyuvesi ayisithupha ebezingenele umncintiswano.

Izitshudeni beziphuma eDUT, University of Johannesburg (UJ), University of Cape Town (UCT), Stellenbosch University (SU), Rhodes University (RU) nase-University of Western Cape (UWC).

Phakathi kwezitshudeni eziwine kulo mncintiswano kubalwa uMnuz Vuyo Gxekwa, owenza izifundo zeMechanical Engineering owine umklomelo wenxusa i-Ambassador Prize ngendatshana ayibhalile ekhuluma ngeqhaza elibanjwe umengameli waseChina ohlelweni lokuthuthukisa umhlaba, ethi: “The Global Development Initiative: How Useful and Prudent is Xi Jinping’s Global Development Initiative for Advancing the Wellbeing of Humanity?” uNksz Ziphezinhle Khonyane, owenza izifundo ze-Applied Management odle umhlanganiso ngendatshana ayibhalile ekhuluma ngokubambisana okusezingeni kwamazwe akwiBrics , ethi: "High-Quality Co-Operation In Brics", uMnuz Dhashen Sevenundan, owenza izifundo zobuntatheli obebhale indatshana ekhuluma ngoxolo emhlabeni, ethi: “World Peace Is China’s Fortress”.