KUGQAME izikhalo ngamanzi nangomgwaqo emphakathini, ngesikhathi uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala neminyango ehlukene behambele eMambedwini, ku-ward 9 kuMasipala waKwaMaphumulo, ngokohlelo lwesifundazwe ISukuma Sakhe, izolo.

UZikalala nabamele iminyango ehlukene esifundazweni balalele izikhalo zomphakathi obuphume ngobuningi kulo mhlangano. Abantu bakhale ngokuntuleka kwamanzi nemigwaqo engekho. Kuphinde kwagqama izikhalo ngezindlu zomxhaso njengoba kuvele ukuthi kukhona abangakakhelwa, nangezinye iziphathimandla kumasipala okuthiwa zikhohlisa umphakathi.

“Sizwile izikhalo zamanzi futhi siyethembisa ukuthi zizolungiswa. Okunye okuveleli ukuthi indawo egcina amanzi okumele aphakelwe umphakathi yincane ayenele. Lokhu kudalwa ukuthi ngesikhathi kuhlelwa ukwakhiwa kwengqalasizinda, yakhiwe ngakolunye uhlangothi umphakathi uyakhula lokhu okwenza ukuthi ngesikhathi kufika intuthuko, ingabe isakwazi ukuhlangabezana nokukhula komphakathi.

“Sizoxoxa ngokuthi kubhekwe izindawo ezinamanzi lapho amapayipi angakafinyeleli kuzo, kumbiwe amapitsi amanzi ahlanzwe abuyiselwe emphakathini ukuze uwasebenzise,” kusho uZikalala.

Uthe uhlelo lokuthutha amanzi ngamaloli lukhombisa ukungasebenzi kahle futhi luhambisana nezindleko ezimba eqolo, wathi kodwa kusazoqhutshekwa nalo njengohlelo lwesikhashana. Uveze ukuthi nolwamapitsi nalo akulona oluzosetshenziswa unomphela kodwa inhloso kahulumeni ukuthi abantu baphuze amanzi aphuma empompini.

Amalungu omphakathi abekhombisa ukunengeka ngezinye izinto abethi azihambi ngendlela kumasipala.

Elinye ilungu lomphakathi liveze isikhalo ngokwakhiwa kwezindlu zomxhaso ezingekho eqophelweni elifanayo endaweni njengoba liveze ukuthi ezakhiwe kamuva zinhle kunalezo zabakhelwe kuqala futhi kunezinto ezinazo njengamathangi amanzi nezindlu zokugezela ekubeni ezakhiwe kuqala zingabanga nakho lokhu.

Abanye bakhale ngokudilikelwa izindlu, bathenjiswa ukwakhelwa kodwa abakakhelwa. IMeya kuMasipala Ilembe uMnuz Thobani Shandu iqinisekise ukuthi izikhalo zizosukunyelwa zilungiswe waveza ukuthi esikhalweni sabadilikelwe izindlu kuyasetshenziswana noMnyango wezokuHlaliswa KwaBantu esifundazweni ukuqinisekisa ukuthi ziyasukunyelwa.

Leading from the front. KZN Premier Sihle Zikalala @sziks crossing Maphumulo rivers as he leads the Executive Council to every nook and cranny of KwaMaphumulo to assess service delivery impact on communities. #OSS #GrowingKZNTogether pic.twitter.com/OUlVpzLntd