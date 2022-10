“Ngizwe ngabazibonele ngawabo ukuthi kunabesilisa basendaweni abafike kule ndawo eyishibhi, baphoqa umnikazi ukuthi avule. Bekungakavulwa ngoba bekungo-5 ekuseni kodwa kukhona abesilisa abangamaZama Zama abebelele phakathi. Kuthiwa laba basolwa bafune imali kumnikazi wendawo, ngaphambi kokuba bavulele ngenhlamvu,” kusho ilungu lomphakathi likhuluma nabezindaba abahambele endaweni yesigameko.

Four people have been shot dead at a shebeen in Florida, Johannesburg. Community members blame illegal miners in the area and are now threatening to take to the streets.



