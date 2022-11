“Abezimo eziphuthumayo bafike kule ndawo bathola imoto eyodwa ingaphansi kwenqola yeloli, ngeshwa abantu abane abebephakathi baphangalele,” kusho uShawn Herbst okhulumela abeNetcare911.

Bebekhona nabanye abalimele kabi abalashelwe endaweni yesigameko ngaphambi kokuphuthunyiswa ezibhedlela.

Just before Marianhill Toll, on the N3 towards Durban. As received …@TrafficSA please note pic.twitter.com/QF32iLCryg