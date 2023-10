Ummeli kaDkt Nandipha Magudumana ongomsolwa wesine, uMachini Motloung, utshele abezindaba ukuthi umuntu amumele uqulekile esiteshini samaphoyisa namhlanje ekuseni.

“Ngizwa ubuhlungu ngokwenzeke kumuntu engimmele njengoba engaphilile. Ngikhuluma nje ulele phansi lapha ezansi. Siyazi sonke ukuthi uma umsolwa engaphilile akezi enkantolo. Kuyishwa lokhu engikubona kwenzeka ukuthi elethwe esesimweni esingesihle ngale ndlela,” kusho uMotloung etshela intatheli yezindaba zethelevishini.

