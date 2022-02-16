OWESILISA oneminyaka engu-34 uboshelwe ukushayela imoto yekhasimende ngaphandle kwemvume nokunqaba ukuyibuyisa eseqedile ukuyikhanda.
Amaphoyisa aKwaMhlanga, eMpumalanga, athole umbiko ngeSonto ngokhanda izimoto ongafuni ukubuyisela imoto kumnikazi.
“Owesimame uhambise imoto yakhe iChevrolet Aveo kokhandayo ngoba inenkinga yenjini wakhokha uR800. Ngesikhathi eseyoyilanda, umsolwa wamtshela ukuthi akakaqedi ukuyilungisa futhi ufuna u-R6000,” kusho amaphoyisa esitatimendeni.
Umgilwa uzamile ukumnxusa ukuthi abuyise imoto yakhe kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. “Umsolwa ubebonakala ezula ngale moto eMoloto ngaphandle kwemvume yomnikazi.”
Umgilwa wanikela emaphoyiseni aKwaMhlanga eyomvulela icala. Umsolwa uvele eNkantolo yeMantshi KwaMhlanga izolo.