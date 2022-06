Yena nabasolwa baboshelwe ukukhwabanisa imali yezinkontileka elinganiselwa kuR960 000 eyayabelwe ukuthenga izinsiza zamaphoyisa.

Abanye abasolwa kuleli cala ngosomabhizinisi uKishene Chetty, Kumarasen Prithiviraj, Salamina Khoza, Harry Milanzi, Abigayle Esau noLorette Joubert.

Izinkampani okuthiwa zazuza kule nkohlakalo yiSifikile Furniture and Projects (Pty) Ltd, Bambanani Marketing and Projects Pty Ltd, Baroma Construction and Office Consumables Pty LTD, Super Stationery Distributors Pty Ltd neVatika and Projects Pty Ltd.