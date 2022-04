Nonkululeko Nhlapo

OSOPOLITIKI bathathele ezinkundleni zokuxhumana ukufisela lowo owayengumengameli wakuleli, uMnuz Jacob Zuma, izilokotho ezinhle ngosuku lwakhe lokuzalwa.

UZuma uhlanganisa iminyaka engu-80 adla anhlamvana. Inhlangano yakhe iJacob Zuma Foundation isabalalise umlayezo imfisela usuku oluhle. Le nhlangano ibuye yamncoma imisebenzi namagalelo akhe amahle kuleli, yathi ngeke ikwazi ukukubala ngoba kuningi kakhulu. Le nhlangano ithe inethemba lokuthi odokotela bazomnika ithuba lokuchitha isikhathi nomndeni wakhe ekhaya.

Izolo, kuvele izindaba zokuthi uZuma akaphilile kahle futhi uphuthunyiswe esibhedlela, yingakho engakwazanga ukuba senkantolo ngesikhathi kuqalwa ukuqulwa kwecala lakhe.

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala, naye akasalanga kwabafisele uZuma usuku oluhle. UZikalala ufake umlayezo kwi-Twitter ebonga amagalelo kaZuma elwela inkululeko.

UCarl Neihaus yena ufake le video athi ingumlayezo ophuma kuye ngqo.

My personal birthday message to @PresJGZuma on the occasion of his 80th birthday. Nxamalala thank you for everything. We love you. 🙏🏾✊🏾 pic.twitter.com/bSxGVwS5eW