Ithe izindawo ezithintekayo yilezi: EMgungundlovu, Margate, Kokstad, Newcastle, Ladysmith, KwaDukuza, Zululand naseMpangani.

Kwenzeka lokhu nje, ngoMgqibelo emini le nkampani imemezele ukuthi ugesi ngeke ucishwe ngokwesigaba sesine kusuka ngo-4 ntambama njengoba yayishilo.

The storm that swept through KZN last night caused extensive damage to our networks. Technicians have been deployed but there is no ETR. The most affected areas are: Pietermaritzburg, Margate, Kokstad, Newcastle, Ladysmith, Stanger, Zululand and…