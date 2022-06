“Amaphoyisa ayaphenya ngalesi sigameko esidlule nemiphefumulo yabangu-21. Njengamanje asinaso isiqiniseko ngembangela yokufa kwabo kodwa amaphoyisa asekhona endaweni yesigameko,” kusho uKinana.

Here is the Video of How the Tarven looked last night... How is this place even allowed to operate 💔💔💔💔.. East London #EnyobeniTavern pic.twitter.com/Nnmb9d547c