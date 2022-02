ISIQALILE inhlolokhono yamajaji amane abheke isikhundla senhloko yamajaji. Lesi sikhundla sasengamelwe iJaji uMogoeng Mogoeng iminyaka eyishumi.

Inqubo yale nhlolokhono ingevulelekile njengoba izakhamuzi zakuleli zikwazi nazo ukubuka konke okwenzekayo.

Ijaji lokuqala eliphekwa ngemibuzo ukuhlola ukufaneleka kwakhe kulesi sikhundla uMnuz Mbuyiseli Madlanga oyiJaji leNkantolo yoMthethosisekelo.

Kule nhlolokhono, kubonakala abantu abafana nomholi weqembu le-EFF uJulius Malema, uMogoeng Mogoeng okunguyena owayephethe lesi sikhundla, nabanye osopolitiki abayengxenye yale nqubo.

[In Pictures 📸] CIC @Julius_Sello_Malema at the JSC to interview Justice Mbuyiseli Madlanga for the position of Chief Justice of the Constitutional Court



The CIC serves as a Commissioner in the Judicial Service Commission #CICInterviewsJudges pic.twitter.com/43g45oviDN