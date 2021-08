SEKUZWELE nakudadewabo kasaziwayo osehlala ekhala, echaza into engapheli ngemnikelo yoR10 ayehlose ukusiza ngayo abafundi abaswele.

ULaSizwe sekuyophela inyanga elokhu echaze njalo ngokuthi yashonaphi imali ebalelwa kuR2 million ayiqoqa ngemnikelo yoR10 ayebacelela kubantu ezinkundleni zokuxhumana.

ULaSizwe uveze ukuthi njengoba wayengenalo uhlu lwabafundi ababhalise emanyuvesi benozakwabo, babona kungcono banikelele isikhungo iFunda esebenza ngokunikelela abafundi ukuze iqinisekise ukuthi imali isiza ngempela labo abadinga usizo lokufunda.

Udadewabo, uKhanyi Mbau, usenxenxe izinhlaka ezithintekayo kulolu daba ukuthi ziphumele obala, zicacisele abantu ngalo mnikelo.

Lokhu ukubhale ekhasini lakhe kwiTwitter, uKhanyi maqede wanameka ne-video kamfowabo ekhala, echaza ukuthi imali yenzenjani. UKhanyi uthe ukhuluma ngale nto ngenxa yokwazi ukuthi seyimhlukumeze kangakanani uLaSizwe ekubeni wayezama ukusiza.

"Le nto ingiphula umoya, hhayi ngoba kuwumfowethu kodwa nokubona ukuthi isenzo esihle sesiphenduka ububi, sikhohlwe inhloso enhle eyaqalwa uLaSizwe. Funda, sicela incazelo ngale nto, ngebhadi sekuthinteka izwe lonke," kusho uKhanyi.

This breaks my heart , not only because you are my brother but how we a good gesture could turn so bad and we forget the intention behind @lasizwe starting this. Funda can we please get an explanation for on this unfortunate case affecting the nation. https://t.co/3j3jmb012v