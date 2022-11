Ngale kokuba ngumhleli omkhulu weZkhiphani, ubesebenza njengentatheli kwelinye iphephandba iFreshAF. Ngonyaka odlule wakhethwa ohlwini lweMail and Guardian, lwabantu abasha abangu-200 abanamagalelo abahamba phambili eNingizimu Afrika.

OFFICIAL STATEMENT: FRESH AF / ZKHIPHANI MOURNS THE PASSING OF LEGENDARY EDITOR, MANDISA NTSINDE



It is with great sadness and our deepest regret that we announce the untimely death of our beloved Chief Editor, Mandisa Ntsinde. #RIPMandisa



❤️🙏🏿🕊️ pic.twitter.com/xUCpeijF9B