ISIDLULILE emhlabeni ingoduso yomrepha wakuleli u-AKA, u-Anele “Nelli” Tembe.

Umndeni wakwaTembe nowakwaForbes uqinisekise lezi zindaba ezishaqisayo esitatimendeni ngeSonto ntambama.

“Sibuhlungu kakhulu ukunazisa ngokudlula kwendodakazi yethu u-Anele Tembe (22). U-Anele udlule kabuhlungu emhlabeni ngeSonto ekuseni. Sisathukile ngokushona kwakhe futhi sisazama ukumelana nakho njengoba ebeyintokazi ebinekusasa eliqhakazile...” kusho isitatimende.

Le mindeni iveze ukuthi kunzima ukududuza u-AKA njengamanje. Kuthiwa abasondelene naye banaye bazama ukumduduza. Imindeni icele ukunikezwa isikhathi sokuthi ibhekane nalolu daba ngasese.

Anele Nellie Tembe, who was engaged to popular rapper Keirnan AKA Forbes, passed away this morning.



