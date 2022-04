ZIKHALA ezimathonsi izakhamuzi zaseThekwini ezinenkinga kagesi ngokwephuza ukufika kwabasebenzi balolu phiko abazowulungisa.

Abahlala kuleli dolobha bathi sekuke kuphele izinsuku ezine kuya kweziyisithupha bengenawo ugesi yize besuke bebikile ukuthi ugesi uphelile ezindaweni zabo okuholela ekutheni babolelwe ukudla emafrijini.

UNkk Nonjabulo Ndlovu ohlala kwaL KwaMashu, uthe kulesi sigceme sebehlale bemincile ukuthi ugesi uzophela nini.

"Ubuhlale uphela ugesi, sifone ulungiswe lingakashoni ilanga manje sekuke kuphele izinsuku ezine ungalungisiwe. Abantu abaningi sebepheka phansi abanye bapheka ngezitofu zegesi. Inyama emafrijini isuke seyonakele, kusinda abanezihlobo kwezinye izigceme nabakwazi ukuyithwala bayoyibeka lapho besebenza khona," kusho yena.

Esinye isakhamuzi saKwaMashu kwaB sithe muva nje ugesi kulesi sigceme uphele izinsuku eziyisithupha.

"Sihleli nezinombolo ezikhomba ukuthi sike safona sabika, abakwagesi abafiki," kusho yena.

UNkk Gugu Mzobe waseNagina uthe kule ndawo akupheli isonto ugesi noma amanzi kungaphelanga.

“Sengize ngiphelelwa nawugqozi lokukhokha. Inkinga ekhona ukuthi incwadi kagesi ifika nemali enkulu okumele ngiyikhokhe, ngixakeka ngoba esontweni ugesi uba khona izinsuku ezintathu.

“Angazi ukuthi kungani ingehli imali ekhokhwayo pho. Umasipala kusamele uphumele obala usichazele siyizakhamuzi ngendaba kagesi namanzi. Uma sifona sibamba kuze kushise indlebe ucingo lungabanjwa, uma selubanjiwe kuthiwe kuyalungiswa kodwa akwaziwa ukuthi uzobuya nini ugesi,” kusho yena.

Izakhamuzi zithi kuthiwa kuphele izinkontileka zabebenikezwe umasipala umsebenzi abasebenzayo abakwazi ukwenelisa bonke abadinga usizo.Okunye okushiwo izakhamuzi ukuthi ingqalasizinda kagesi isindala kumele ishintshwe.

Ekhasini likaMasipala kule mpelasonto abantu baseLindelani, Machobeni, Mlaza, Mhlasini Area 2, Folweni, Maoti nakwezinye izindawo bebekhala ezimathonsi ngogesi osuhambe izinsuku abanye bethi usunezinsuku ezimbili kuya kwezine ungekho.

UMnuz Msawakhe Mayisela uthe inkinga enkulu ebhekene nomasipala eyokuthi kunabantu abazixhumela ugesi ngokungemthetho, okuholela ekutheni ugesi usindwe bese ulokhu ucisha njalo kanye nokwebibwa kwezintambo zikagesi okudlangile kulo masipala.

“Umphakathi nawo unesandla kule nkinga ngoba iwona okhokhela abantu abaxhumela abanye ugesi ngokungemthetho. Anginalo ulwazi lokuthi izinkontileka ziphelelwe isikhathi noma cha. Uma kunjalo leyo nkinga izobe yengeza umthwalo kule ovele ukhona,” kusho yena.

Isimemezelo sakamuva esikhishwe umasipala weTheku ngenkinga kagesi namuhla:

#PowerOutageUpdate - 11-04-2022

Please note that we are aware of outages affecting the following areas and our technicians are working on restoring power.



•Moriah - Ref 5162675

•Redcliffe - Ref 5171444

•Folweni B - Ref 5173076

•Crestholme /Waterfall - Ref 5173133 pic.twitter.com/ult0RyuqX3