“Sibone kungcono ukuthi icala lingaqhubeki kukhona imininingwane eshodayo yingakho icala lihoxisiwe okwesikhashana. Uphenyo lusaqhubeka futhi abasolwa basanalo icala abangaliphendulela,” kusho yena.

Abalandeli bakaMsibi bebegcwele ngaphandle kweNkantolo eNkulu eMbombela. Kuzwakale inhlokomo nenjabulo ngokuhoxa kwecala lakhe.

Activities outside the Mpumalanga Division of the High Court in Mbombela where Mandla Msibi is expected to address his supporters.#MandlaMsibiandothers pic.twitter.com/U2wAomYsRJ