UMENGAMELI Cyril Ramaphosa uhola ithimba lakuleli emcimbini iSA National Day oseDubai, e-United Arab Emirates (UAE), njengoba kuqalwa isonto lokuqhakambisa amabhizinisi akuleli ngesiqubulo esithi, “Ukuhlanganisa imiqondo ekwakheni ikusasa”.

Umcimbi uyingxenye yohlelo lombukiso wamabhizinisi, i-Expo 2020 Dubai. Uhlelo lweSA National Day luqhakambisa ubuhle beNingizimu Afrika namabhizinisi akhona akhangiswa embukisweni.

UNdunankulu wase-United Arab Emirates, uMohammed bin Rashid Al Maktoum, uthe kuyintokozo kubona ukubambisana neNingizimu Afrika kulolu hlelo nokuthi leli libe yingxenye yombukiso wamabhizinisi i-Expo 2020 Dubai.

Umbukiso ukhangisa imikhiqizo ehlukene yosomabhizinisi bakuleli ngenhloso yokuheha abatshalimali nezivakashi.

UMENGAMELI Cyril Ramaphosa uhola elakuleli emcimbini iSA National Day oseDubai, e-United Arab Emirates (UAE) Isithombe: Twitter.

Ethula inkulumo yakhe emcimbini, uRamaphosa uncome idolobha iDubai ngokunika iNingizimu Afrika ithuba lokukhangisa amabhizinisi akuleli. Unxuse abatshalimali ukuba basebenzise ithuba ukubona ubuhle beNingizimu Afrika ngokuhlukahlukana kwayo.

