INKAMPANI yezokuxhumana enkulu kunazo zonke emhlabeni, iFacebook, ilahlekelwe imali ebalelwa kwizigidigidi kulandela ukuphazamiseka kokusebenza kwayo izolo.

Le nkundla ephethwe futhi eyasungulwa uMark Zuckerburg yehlelwe amasheya ngo-5% izolo, okuthayisele ekwehleni kwamasheya ayo ngo-15% ngenyanga edlule. Njengoba iFacebook ingabanikazi be-Instagram, WhatsApp neMessenger (exhumene neFacebook), zonke lezi zinkundla kuphele amahora angaphezulu kwamahlanu zingasebenzi.

Ngokwemibiko yamaziko ezindaba phesheya sekunesikhathi iFacebook ibikelwa ngokuphazamiseka kokusebenza kwayo emazweni ahlukene kodwa okwenzeke izolo bekuqala ngqa emlandweni wayo.

IFacebook igcine iphoqelekile ukuxolisa kubantu abayisebenzisayo enkundleni yokuxhumana iTwitter, nayo abake bazama ukuyithenga njengoba bathenga i-Instagram neWhatsApp.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.