UKUGUQUKA kwesimo sezulu ngokweqile nokugcina kudala izingozi zezikhukhula nokunye okuyingozi emphakathini ohlala KwaZulu-Natal, ngesinye sezizathu ezenze enye yamanyuvesi asesifundazweni i-University of KwaZulu-Natal yethula uhlelo lobuchwepheshe besimanje oluzozama ukuqeda leyo nkinga.

Lokho kuhlaluke esithangamini nabezindaba ebesiseSouthern Sun Elangeni & Maharan Hotel, eThekwini ngoLwesithathu lapho abale nyuvesi bedalule khona ukuthi konke sekumi ngomumo ngalolu hlelo ababambisene kulona ne-University of West of Scotland, iRoyal College of Surgens in Ireland Faculty of Nursing and Midwifery ne-University of Portsmouth, yase-England.