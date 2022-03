UPHIKO lweSIU lugasele emahhovisi eNational Lottery, ngemuva kwezinsolo zokukhwabanisa, eKimberley, esifundazweni iNorthern Cape.

Okhulumela uphiko uKaizer Kganyago, uveza ukuthi kunezinsolo ezithinta abasebenzi baleli gatsha, okuthiwa basebenzisana nabantu abangaphandle ngezinhloso zokukhwabanisa imali yoxhaso.

“Banxusa abantu ukuba babhalise izinhlangano ezingenzi nzuzo bese bafaka izicelo zoxhasomali kwiNational Lottery. Ngemuva kwalokho bahlukaniselane u-30% walolo xhaso,“ kuchaza uKganyago, ngezinsolo.

Uthi iNkantolo yeMantshi eKimberley, ibanike incwadi egunyaza ukuthi benze uphenyo kulawa mahhovisi futhi ishaqe okutholakalayo. Uthi bazoya nakweminye imizi njengoba beqhubeka nophenyo lwabo.

The Special Investigating Unit (SIU) has obtained a search and seizure warrant from the Kimberly Magistrate Court, Northern Cape province, to raid the National Lotteries Commission (NLC) offices. pic.twitter.com/Neh4bVBUR4