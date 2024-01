UNyhontso oyilungu lePhalamende, uxoxe neSolezwe ngoLwesithathu, ngesikhathi behambele entabeni iKhenana, eNdwedwe, lapho kubuthene khona ibandla lamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni. AmaNazaretha asentabeni enkonzweni yawo yaminyaka yonke lapho asuke eyocela khona izibusiso, abanye beyobonga.

Salute to all uMkhonto WeSizwe Party Commanders on the ground, across all the Regions and Provinces.🫡



Today, PAC President Mzwanele Nyhontso will meet with his excellency, President J.G Zuma at eNkandla in KwaZulu-Natal. This will be a significant moment for dialogue, unity of… pic.twitter.com/FTQrnWoqBy