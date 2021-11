INKAMPANI ephehla ugesi kuleli, i-Eskom, isimemezele ukuthi izonqamula ugesi ngokwesigaba sesibili kusukela ngo-4 namhlanje kuze kushaye u-5 kusasa ekseni.

I-Eskom ithi kube nenkinga yokucima kwesigubhu esiteshini sayo iKusile.

Isitatimende esiphelele:

Amaqembu aphikisayo asigxeke ekuseni isimemezelo se-Eskom ngesikhathi imemezela ukuthi ingase iwucime ugesi ikhala ngokuthi iziteshi zingaphansi kwengcindezi.

