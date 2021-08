IWUCHAZE njengento engekho uhulumeni kaMengameli Cyril Ramaphosa, i-Economic Freedom Fighters (EFF), ethe uhlulwa ukubhekana nezinkinga ezikhungethe abantu emazingeni aphansi.

Lokhu kushiwo ngumengameli we-EFF, uMnuz Julius Malema, ngesikhathi ubuholi bale nhlangano bunesithangami nabezindaba eGoli ngoLwesithathu.

UMalema uthe ububha nezibalo eziphezulu zabangasebenzi kuyizinkomba zokuthi abukho ubuholi ezweni.

"Silala singazi ukuthi sizovuka ekuseni izinxanxathela zezitolo zisekhona yini, ngeke zishiswe. Ukungabi khona kozinzo esikubonayo ezweni manje kudalwa ukuthi izwe alinabuholi. Kunokuthi uhulumeni abhekane nezinkinga abantu abakhala ngazo, uvele ulanda amasosha," kusho uMalema.

UMalema uthe kuzofika isikhathi lapho amaphoyisa namasosha ehluleka khona ukulawula izakhamuzi ezibhuqabhuqwa yindlala.

Uthe izwe selingene esigabeni esibucayi manje, lapho imigwaqo igcwele amasosha okuyinto eyenziwa ohulumeni bemibuso ephethe ngesandla sensimbi. Uthe lokhu kudala ingebhe kubantu okuzokwenza kungabi nokhetho olukhululekile.

Le nhlangano ithi ngoSepthemba 26 izokwethula umqulu wayo wokhetho onezithembiso zezinto ezozenzela abantu uma inqoba okhethweni lamakhansela oluhlelelwe u-Okthoba 27.

I-EFF ithi akekho umuntu nemigomo ezoyinqanda uma isikhankasa noma ngabe iNkantolo yoMthethosisekelo inquma ukuthi iyaluhlehlisa ukhetho.

"Uhulumeni akavumele abantu ukuthi bakhankase khona kuzoba nokhetho olukhululekile futhi olungachemile. Ayiphele le nto yokubuswa kwezwe kusetshenziswa amasosha. Laba bantu (ANC) sebesintshontshele izinketho isikhathi eside ibusa ngamavoti omgunyathi ikakhulukazi eGauteng," kusho uMalema.

I-EFF ithi ayihambisani nokudayiswa kwamabhizinisi kahulumeni nokubanjwa ngobhongwane kwaleli lizwe wuhulumeni waseMelika.

Ithi lokhu kufakazelwa ukuthi uhulumeni okhona manje usebenzisa imigomo ekhiqizwa ngamazwe asentshonalanga.

