UZOSABALALA ezifundazweni umkhankaso we-ANC wokushela abavoti njengoba kulungiselelwa ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo. I-ANC isemkhankasweni wokubuyekeza usomqulu wayo wokhetho eyawethula ngo-2019.
I-ANC ingaphansi kwenkulu ingcindezi izama ukubuyela emandleni njengoba iya ngokwehlelwa wukwesekwa njalo uma kuwukhetho.
Amaqembu aphikisayo awazibekile phansi azama amaqhinga okugingqa i-ANC ngayo yonke indlela, abanye bayayihlanganyela.
Umcimbi we-ANC uzoba senkundleni yezemidlalo eGiyani, eLimpopo ngeSonto. UMengameli uCyril Ramaphosa ubeqale umkhankaso wakhe enkundleni yezemidlalo e-Orlando eGauteng.
I-ANC yaseFree State nayo izoba nomcimbi ofanayo elokishini eThabong, eWelkom. EyowaseMpumalanga wona uzoba ngoSepthemba 16 enkundleni eWitbank, eMalahleni.
Ngosuku olufanayo abaseNorthern Cape bazoba nowabo eNorthern Cape Theatre, eKimberley .
I-Eastern Cape nayo izoba nomcimbi wayo ngawo uSepthemba 16 enkundleni i-Isaacs Wolfson, KwaZakhele eGqeberha.
Ngosuku olufanayo kuzoba nomcimbi waseNorth West ozoba senkundleni i-Olen Park, ePotchefstroom. Umcimbi waKwaZulu-Natal uzoba ngo-Okthoba 8 eKing Zwelithini, eMlaza.
I-ANC yaseWestern Cape izoba nomcimbi wayo ngoSepthemba 16 enkundleni yezemidlalo eKhayelitsha.