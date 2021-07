INHLANGANO ebusayo kuleli i-African National Congress (ANC) isinqume ukuwumisa umhlangano weNational Executive Committee (NEC) obuzoba kusukela kusasa, uphothulwe ngoMsombuluko.

Esitatimendeni esifushane esifakwe emakhasini e-ANC ezinkundleni zokuxhumana, ithe ikuqaphile okwenzeka esifundazweni iKwaZulu-Natal ngakho idinga ukukhombisa ubuholi obuqotho ukuqinisekisa ukuthi kalichitheki igazi nokuthi abekho abalimalayo.

“Amalungu e-NEC azojutshwa KwaZulu-Natal asebenzisane nobuholi bakhona kulesi simo,” kubeka isitatimende.

The meeting of the National Executive Committee scheduled for Saturday, 3 – Monday, 5 July 2021 has been postponed. #ANCNEC pic.twitter.com/svBGwfuP62