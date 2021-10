UKHOMISHANA osabambile weNational Consumer Commission, uNksz Thezi Mabuza, ucela abathengi ukuba babuyise ama-Appletiser anobuthi.

UNKSZ Mabuza ukhiphe lo myalelo emuva kokuba iCoca Cola Beverages South Africa iveze ukuthi amakesi ama-Appletiser awu-37 362 awekho esimeni esamukelekile.

Ama-Appletiser abuyiselwa ezitolo yilawa alandelayo:

Appletiser 1250ml pet – best before 07 Nov 21;

Appletiser 750ml non-returnable glass – best before 30 May 22;

Appletiser 275ml non-returnable glass – best before 10 Jun 22;

Appletiser slend 330ml can – best before 18 May 22;

Appletiser slend 330ml can – best before 19 May 22;

Appletiser slend 330ml can – best before 23 May 22.

ICoca Cola ithole ukuthi la ma-Appletiser anobuthi okuthiwa yi-mycotoxin (patulin) engaphezu kuka-50μg/l. Uma iphuzwa ngabantu kungenzeka baphalaze noma babe nezinkinga esiswini. Siyacela abathengi abathenge la ma-Appletiser bawabuyisele kulezi zitolo: Makro, Pick and Pay, Boxer, OK Foods, Spar, Shoprite ,Checkers, Game nakwa-Ultra Liquors,” kusho uNksz Mabuza.

Uthe abantu abazobuyisela ama-Appletiser bazokwazi ukunikwa eminye imikhiqizo.

“IConsumer Protection Act (CPA) iyakuqinisekisa ukuthi abathengi baphathwa kahle, banikwe impahla esesimeni esifanele futhi ephephile. Siyacela abakhiqiza impahla ukuba baqinisekise ukuphepha kwabathengi ngaso sonke isikhathi. Sizokuqapha ngeso lokhozi ukubuyiselwa kwama-Appletiser ukuthi kwenziwa ngendlela efanele,” kusho uNksz Mabuza.