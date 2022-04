NONKULULEKO NHLAPO

UMENGAMELI Cyril Ramaphosa, uqalile namuhla ukwethula ubufakazi phambi kweKhomishini yamaLungelo Abantu ephenya ngokutatshwa kwamabhizinisi, elalela izethulo eSandton, eGoli.

URamaphosa uthi kumele kuvunywe ukuthi uhulumeni akabanga nayo indlela yokubhekana nalesiya simo esasihlelilwe emphakathini, nokucekelwa phansi kwengqalasizinda. Uthi okwenzeka kwakungukucekela phansi ingqalasizinda yomnotho. Futhi kwakuveza obala ukuthi kwakuhlelilwe ukuqunjwa phansi komnotho wakuleli nokuphazamisa uhulumeni.

Uthi yize yayikhona imibiko yezobunhloli eyayiveza ukuthi kunesimo esiqubukayo kodwa umbutho wezokuphepha nohulumeni kababanga nezinyathelo abazithatha ukulungisela okwenzeka.

“Ngomhla ka 5 Agasti 2021, ngaqoka ithimba longoti ukuba lisihole ekuhlaziyeni amalungiselo nokubhekana nalesiya simo,” kusho uRamaphosa.

Uthi umbiko owakhishwa yithimba uyatholakala ezinkundleni zikahulumeni futhi nale khomishini iwutholile. Uthi uhulumeni usethathe izinqumo ezinqala ukuqinisekisa ukuthi okwenzeka ngoJulayi nyakenye, ngeke kuphinde kwenzeke.

“Sinqume ukuvuselela imihlangano yeHhovisi likaMengameli nezobunhloli njalo ngenyanga futhi imiphumela yemihlangano izodluliselwa koNdunankulu bakuleli,” kuqhubeka yena.

Umengameli uyaqhubeka nokwethula ubufakazi ekhomishinini:

