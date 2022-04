UNOXOLO Grootboom owayengumfundi wezindaba zesiXhosa uhlonishwe ngeziqu zobudokotela yiNelson Mandela University, namhlanje.

UGrootboom (61) uthole iziqu zeDoctor of Philosophy ngomsebenzi wakhe kwezobuntatheli, izindaba, ezokushicilela nokuqhakambisa izilimi zaseNingizimu Afrika.

Lo makadebona wagcina ukufunda izindaba ngoMashi 2021, kanti ngawo lowo nyaka wathweswa iziqu zeDoctor of Letters (D Litt) emcimbini owawubanjwe ngobuchwepheshe besimanje eRhodes University.

UDeidre Uren, oyibamba lomphathi ophikweni lwezindaba eSABC, uhalalisele uGrootboom ngokuthi lokhu kuqinisa umlando abenawo kulesi sikhungo sokucathulisa, ukukhuthaza abasebenzi nokubeka umsebenzi wezindaba ezingeni eliphezulu.

"Lobu bungobunye ubuhle esibubungazayo ngomsebenzi wakhe wokuphakela iNingizimu Afrika izindaba ngesiXhosa kwiSABC1. Eminyakeni engi-37 ayisebenze lapha, uGrootboom waziwa kakhulu ngokuzinikela kwakhe emsebenzini nasekuthuthukiseni isiXhosa njengolimi okwethulwa ngalo izindaba,“ kusho u-Uren ngesitatimende.

Buka okwenzeke emcimbini wanamhlanje:

And there you have it! Dr Dr Noxolo Grootboom. Nelson Mandela University has just conferred a Degree of Dr of Philosophy (honoris causa) to Dr Noxolo Grootboom “for her invaluable work and contribution to journalism…” Dr Dr Nox🙌🏿 pic.twitter.com/simZ1QkwmC