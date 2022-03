NONKULULEKO NHLAPO

UMENGAMELI uCyril Ramaphosa umemezele ukuqokwa kukaGeneral Sehlahle Fannie Masemola njengoKhomishana wamaPhoyisa kuzwelonke omusha.

Umengameli uthi ukuqokwa kukaGen Masemola kulesi sikhundla kuqinisekisa ukuqhubeka kokusebenza kwesikhundla esiphezulu embuthweni wamaphoyisa kulandela ukushiya kukaGeneral Khehla Sitole esikhundleni.

“UGeneral Masemola ubeyisekela likakhomishana elinomlando omuhle kakhulu embuthweni wamaphoyisa lapha eNingizimu Afrika. Lapha ngibala umsebenzi wokulekelela kwakhe ekwehliseni udlame KwaZulu-Natal, ngemuva kokhetho lokuqala izwe lingena enkululekweni,” kusho uRamaphosa.

Uqhubeke wathi uGen Masemola unolwazi olunzulu ekwehliseni izigigaba zokugetshengwa kwezimoto ezithwala imali.

Buka, uMengameli Ramaphosa ethula uGen Masemola ezweni:

Fellow South Africans



I now wish to introduce General Sehlahle Fannie Masemola as our new National Commissioner of Police.

