KUKHALWA nxazonke ngodokotela odutshulwe wabulawa esemsebenzini eSoweto.

UDkt Goerge Koboka (56) udutshulwe ngamadoda amane angene endaweni yakhe asebenzela kuyo eDiepkloof avulela ngenhlamvu ebhekise kuye ngoLwesihlanu.

Uphuthunyiswe esibhedlela washonela khona. Izigebengu kuthiwa azithathanga lutho kuyena noma ezigulini ebezikhona.

Abasolwa abathathu kwabane baboshiwe kulindeleke ukuthi bavele enkantolo maduze.

ULt Col Mavela Masondo okhulumela amaphoyisa eGauteng uthe amadoda aboshiwe eyamaniswa nokuphangwa kwezindawo ezisebenzela odokotela kulesi sifundazwe nokuphangwa kwayo le ndawo okwenzeke emasontweni amabili edlule.

“Abasolwa ababoshiwe kungenzeka ukuthi bayathinteka ekuphangweni kwayo le ndawo ngoMashi 16 lapho kwaphucwa khona iziguli imali namaselula kwathathwa nemali ebikhokhwe iziguli kudokotela," kusho uLt Col Masondo.

Odokotela ekhasini labo likaFacebook elibizwa ngeSouth African Doctors United, bathe amaphoyisa kumele enze umsebenzi wawo ukuze odokotela benze umsebenzi wabo bengenalo uvalo.

INational Health Care Professionals Association, NHCPA esitatimendeni ithe iyakuqaphela ukuthi kunezigebengu eziphume umkhankaso wokubulala odokotela besemsebenzini.

" Abukho ububha noma isimo somnotho esibi esingaholela ekutheni kubulawe odokotela abazinikele ukusindisa umphakathi. Uma kulokhu kuqhubeka ukubulawa kodokotela ngale ndlela umphakathi osizakalayo ngokuba khona kodokotela ezindaweni zawo uzogcina usuhlupheka, ngoba odokotela bazokwesaba ukuyosebenza kwezinye izindawo," kusho isitatimende.

The moment they shot and killed Dr. George Koboka in Diepkloof Soweto. May his soul rest in peace pic.twitter.com/Vb4VrUwWye