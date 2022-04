NONKULULEKO NHLAPO

LIME nse ilokishi iDiepsloot, elisenyakatho yedolobha laseGoli, umphakathi ufuna kwandiswe amaphoyisa azolwa nodlame nokubulawa kwabantu kule ndawo.

Kuthiwa udlame luqale ngemuva kokuthi iqoqo lamadoda okukholakala ukuthi ngawaseZimbabwe, ehlasele abulala abayisikhombisa bakuleli, ngempelasonto.

Kusukela izolo, amalungu omphakathi avale imigwaqo ngemfucuza, ashisa namathayi ethi akwandiswe amaphoyisa.

Ilungu lomphakathi elikhulume nabezindaba, lithe kubuhlungu ukuhlaselwa ngabantu endlini yakho uhleli nomndeni wakho. “Okubuhlungu wukuthi abantu abenza lokhu ngabokufika futhi abangenazo nezincwadi ezigunyaza ukuthi babe lapha.”

Diepsloot residents outside Diepsloot Police Station. Community leaders are saying they won't engage @FaithMazibukoSA alone, they want @SAPoliceService minister Bheki Cele. Latest updates Live on @Newzroom405 pic.twitter.com/m1RNUIsCVk

The situation in #Diepsloot is getting tense. Residents in the area have regrouped and have been chatting and dancing. Police minister Bheki Cele, newly appointed national Comm and @GP_CommSafety @FaithMazibukoSA are all expected to visit the troubled area. pic.twitter.com/c4A4BvHP9m