BASHAQE kwasani bashiya kushaya umoya kwezinye izitolo beba impahla kusukela ezintatha namhlanje abantu abahlala enkabeni yeTheku.

NgoMsombuluko kuse amaphoyisa ejaha izigebengu ebezigqekeza izitolo zabantu, okubalwa kuzo uTruworths, Mr Price kanye noShoprite abantu abawushiye ushaya umoya beba ukudla kwakhona emgwaqeni uPixley kaSeme no-Anton Lembede.

Lobu bugebengu bulandela imibhikisho yalabo abafuna kudedelwe owayengumengameli wakuleli uMnuz Jacob Zuma odonsa isigwebo sakhe sezinyanga eziwu-15 ejele lase-Estcourt. Ngaphandle kwasenkabeni yedolobha, naseMlazi kubikwa ukuthi isimo besishubIle njengoba abantu bebezitamuzela ezitolo zaKwaMnyandu Mall.

Live visuals coming from Point Rd Shoprite in Durban CBD. Non stop looting throughout the night into the morning. No police presence. (Visuals sped up) #ShutdownSA pic.twitter.com/E8E1liGELl

Chevonne Strugnell-Sanders a eye witness at point road in the Durban CBD tells me that she witnessed police looting at point road, shoprite. The SABC has seen the footage. #sabcnews pic.twitter.com/B6cxFWJIcw