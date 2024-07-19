INHLANGANO egqugquzela ukuba kuthengwe imikhiqizo eyenziwe kuleli iProudlySA, idonse ngendlebe amalungu ePhalamende ukuba agqoke umswenko owenziwe ekhaya.
IProudlySA ibinenkundla yokucobelela ngolwazi ePhalamende. Nakukhaphethi obomvu amalungu ePhalamende abekhuluma nomethuli wezinhlelo uThami Dish amchazele ukuthi agqokiswe wobani.
AbeProudlySA bathe kubalulekile ukuthi wonke umuntu agqoke impahla eyenziwe kuleli ukuze kuzodaleka amathuba omsebenzi. Amalungu ePhalamende esilisa ebegqoke imibala ezothile kanti awesifazane ebegqame ngemibala ehlukene.
UNgqongqoshe wamaBhizinisi Amancane, uNkk Stella Ndabeni-Abrahams, uthe kubalulekile ukuthenga yonke imikhiqizo eyenziwe kuleli nokuseka amabhizinisi amancane.
Ubalule ukuthi amabhizinisi amancane adala amathuba omsebenzi amaningi ezweni.