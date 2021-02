BANGU-34 000 abasebenzi bezempilo asebebhalisele ukuthi bazogonyelwa iCovid-19, okwenziwa ngezobuchwepheshe bamakhompyutha, i-Electronic Vaccine Data System (EVDS) ethulwe ngokomthetho izolo.

UNgqongqoshe wezeMpilo kuleli uDkt Zweli Mkhize, uthe lolu hlelo obhalisa kulo ngokungena kwi-internet, lwenzelwe ukuthi kwaziwe ukuthi umgomo ongakanani, uzoya kuphi.

"Ukubhalisa kuyashesha kuthatha isikhathi esingaphansi kwemizuzu emibili. Ifomu egcwaliswayo iyakutshela ukuthi ufaka yiphi imininingwane, lilungele ukugcwaliswa ngabasebenzi bezempilo abasezikhungweni zikahulumeni nabasezikhungweni ezizimele,“ kusho uDkt Mkhize.

