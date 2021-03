UMHOLI we-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnuz Julius Malema usegxeke abakhuluma kabi ngeNgengonyama yamaZulu, Isilo Samabandla, esikhotheme, wabasola ngokungahloniphi amasiko esintu.

UMalema ubekhuluma nabezindaba ngemuva kokuyobhonga emswaneni esigodlweni seSilo, kwaNongoma namhlanje.

“ISilo besingeyona imali, ngeke sithandwe yiwo wonke umuntu. Njengabantu sikulindele ukuthi ihluke imibono ngabanye abantu, ikakhulukazi ngabaholi. Ngokwesintu kodwa kuyichilo ukukhuluma kabi ngomuntu osedlulile emhlabeni. Yingakho uma singakuthandi kungcono sithule, ngakho abathule (labo abakhuluma kabi). Asigxile emisebenzini emihle eyenziwe yiSilo kule ndawo naseNingizimu Afrika. Sifunda okuhle kuphela kwabangasekho, siyakuziba okubi ngoba abasekho ukuzoziphendulela,” kusho uMalema.

UMalema uqhube wathi iningi labantu abakhuluma kabi ngeSilo abantu ababesaba ukukhuluma noNgangezwe Lakhe esaphila.

“Asinaso isikhathi samagwala. Uma kunezinto ababefisa ukuzikhuluma ngeSilo kwakumele bazikhulume naso sisekhona” usho kanje.

The brave one is no more; we celebrate your life, my King. Sleep well, good night. ✊🏿 pic.twitter.com/zbiN4KWcPu

King Zwelithini and his family recognized African people across the length and breadth of our country as ONE, and refused to let the demon of tribalism sowed by colonialism and apartheid to divide the PEOPLE.



We will always cherish his wisdom. #EFFAtZuluRoyalPalace pic.twitter.com/4FEbFhMJI4