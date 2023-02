Okwamanje akwaziwa ukuthi bangaki abantu abalimele, kulindelwe umbiko wamaphoyisa ozotholakala uma sebelugoqile uphenyo lokuqala ngoba kumanje bamatasa endaweni yesigameko.

Ebuzwa ngezinga lodlame endaweni, uGwala uthe sekwaba yinsalavukela futhi kalipheli isonto singabanga khona isigameko sokudutshulwa nokubulawa kwabantu. Uthi inkinga wukuthi baningi abantu abahlala endaweni ngakho kunzima nokuqonda imbangela yodlame nokuhlaselana kwabantu okwenzaka lapha.

[ON AIR] You are watching the Wednesday edition of News At Prime with @ThembiMrototo .



These are the leading stories.



Tune into #Newzroom405 for more. pic.twitter.com/zcGkz7UCAC