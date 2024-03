"Sasenzelwe ukuthi sisize abantu abaphelelwa umsebenzi kakhulukazi ngo-2020 ngesikhathi kuhlasele iCovid-19," kugcizelela uJeffrey.

Ngenyanga edlule, izinhlangano ezizibiza nge- Alternative Information and Development Centre (AIDC), okuyi-Amandla PE Forum, iBack to Work Campaign (B2WC), iBlack Sash, iCry of the Xcluded, iFight Inequality Alliance South Africa, iGlobal Reformed Advocacy Platforms for Engagement (GRAPE), i-Institute for Economic Justice (IEJ), i#PayTheGrants, iTreatment Action Campaign (TAC), iTrust for Community Outreach and Education (TCOE) ne-350Africa.org, zimashe ngaphambi kokuthi kwethulwe isabelomali salo nyaka.

Bezifuna ukuthi ukuhulumeni anikeze isibonelelo esiqala ku-R1 500, kumiswe ukuncishiswa kwesabelomali, kukhushulwe intela kwabacebile, kuphinde kunikezwe izidingongqangi zamahhala kubo bonke abadla imbuya ngothi, uhulumeni aqhamuke namanye amasu okuphatha izikweletu zomphakathi.