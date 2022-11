UJanusz Walus', odabuka ePoland, wagwetshwa udilikajele ngokubulala isishoshovu somzabalazo esasiwumholi weSACP ngo-Ephreli 10, 1993. Ngokwemibandela yesigwebo sakhe, wayefanelwe wukufaka isicelo sikashwele ngo-2005 kodwa waze wasifaka ngo-2011, nokho kasizange siphumelele.

Ngo-2020 uphinde wafaka esinye isicelo kodwa nalapho ungqongqoshe wezokuhlunyeleliswa kwezimilo wasichitha. Wasidlulisela eNkantolo yokuDluliswa kwamaCala leso sinqumo, nakhona wafike wachithwa njengoba edlulele phambili waze wafika eNkantolo yoMthethosisekelo.

It is under Ramaphosa and Zondo that the killer of Hani is freed history will do it’s job come 2024 pic.twitter.com/ZqJuODuYcE